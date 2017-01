28. Januar 2017, diesen Termin sollten Sie sich vormerken!

Der Musikverein „Harmonie“ Maring-Noviand veranstaltet am Samstag, den 28. Januar 2017 seinen traditionellen Abend in der Schulsporthalle in Maring-Noviand. Es erwartetet Sie ein abwechslungsreiches Programm, dieses Jahr unter dem Motto: „Gentlemen of Music“. Freuen Sie sich auf stimmungsvolle Medleys von u.a. Tom Jones, auf bekannte Filmmelodien und Soundgiganten der verschiedensten Musikstile und Epochen. Auch für den humoristischen Teil sind wieder einige Überraschungen geplant – Ihre Lachmuskeln werden am nächsten Tag „ Muskelkater“ haben, versprochen! Wie in jedem Jahr wird eine Tombola mit tollen Gewinnen zugunsten der Jugend des Musikvereins ausgerichtet. Beginn des Programms um 19:30 Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr) – der Musikverein freut sich sehr auf Ihren Besuch. (Eintritt frei)