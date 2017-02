Der KEC tritt am Freitag bei den Straubing Tigers an. Am Sonntag steigt der ewig junge DEL-Klassiker gegen die Adler Mannheim in der LANXESS arena.

Die Haie schwimmen im Jahr 2017 bislang auf einer Erfolgswelle. Der 3:2-Erfolg gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven am vergangenen Sonntag war der zehnte Sieg im elften Spiel im Monat Januar. Jahresübergreifend konnte der KEC sogar 13 der letzten 15 Partien für sich entscheiden und steht vor dem kommenden DEL-Wochenende mit 86 Punkten aus 42 Spielen auf Rang drei der Tabelle. Und damit in Schlagweite zum Zweitplatzierten aus Nürnberg (43 Spiele, 88 Punkte). Klar, dass die Haie ihre Erfolgsserie auch in den nächsten Partien fortsetzen wollen. … weiterlesen »