LK COC. Am Freitag, 20.01.2017, gegen 12.45 Uhr, kam es in der Gemarkung Masburg/Kreis Cochem-Zell zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein auf der K 12 aus Fahrtrichtung Masburg in Fahrtrichtung Eppenberg fahrende 48 Jahre alte PKW Fahrerin, die alleine im Auto saß, kollidierte an einer Kreuzung mit dem von rechts auf der L 99 aus Fahrtrichtung Hauroth in Fahrtrichtung Laubach bevorrechtigt fahrenden Linien-/Kindergartenbus, in dem mindestens 7 Kindergartenkinder aus dem Kindergarten Masburg saßen. … weiterlesen »