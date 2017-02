Wittlich. Die Altstadt-Buchhandlung in Wittlich wird mit dem Gütesiegel „Leselust in Rheinland-Pfalz – Anerkannter Lesepartner“ ausgezeichnet. Der Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels sowie das Kulturministerium Rheinland-Pfalz zeichnen Buchhandlungen aus, die sich besonders in der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen engagieren. In diesem Jahr wird das Gütesiegel zum fünften Mal verliehen. 34 Buchhandlungen aus ganz Rheinland-Pfalz werden damit ausgezeichnet. Es stellt vor allem für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer eine zusätzliche Orientierungshilfe dar. Die Altstadt-Buchhandlung in Wittlich ist die einzige Buchhandlung in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel, die dieses Gütesiegel erhält. In Vertretung von Kulturminister Prof. Dr. Konrad Wolf werden Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig und die stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Barbara Jost, die Auszeichnung vornehmen.